Türkiye’de diş tedavisinde devrim

Dünyadaki değişimle sağlık ve diş hekimliği sektörü de değişiyor. Daha hızlı, daha güvenilir, daha estetik tedavi isteyen hastalarla birlikte diş hekimliği sektörü de bu dönüşüme uzak kalmıyor. Özellikle dijital görüntüleme sistemleri, ağız içi tarayıcılar ve 3 boyutlu yazıcılar, bu dönemde diş hekimliğinde öne çıkan yenilikler oldu. Dijital diş hekimliği, yeni nesil tedavi yöntemleri ve diş implantları alanındaki son gelişmeler Antalya'da düzenlenen MIA Dünya Sempozyumu'nda Türkiye ve yurtdışından katılımda bulunan bin diş hekimiyle paylaşıldı. Sempozyumda dünyaca ünlü isimler diş tedavisindeki son gelişmeleri katılımcılarla paylaşırken, fuaye alanında da Türk diş malzemesi üreticilerinin son teknoloji ürünleri sergilendi. İşte diş sağlığında devrim yaratan o teknolojiler.

DAKİKALAR İÇİNDE ÖLÇÜ

Dijital görüntüleme, yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlarken, ağız içi tarayıcılar hastaların konforunu artırarak ölçülerin dakikalar içinde alınmasına olanak tanıyor. Bu sayede, restoratif ve protez materyalleri aynı gün içinde üretilebiliyor. ModeImplant'ın geliştirdiği yapay zeka teknolojili Rapideye ağız içi tarayıcı, hastanın ağzını 3 boyutlu olarak tarayıp bilgisayara aktarıyor. Böylece daha önce silikon malzemeyle alınan diş ölçüleri tamamen dijital olanaklarla dakikalar içinde alınıp işlem tamamlanıyor. Diş ile yumuşak dokuyu tanıyan cihaz, hastaların ağız yapısını en doğru şekilde alıp doğru diş modelinin çıkarılmasına imkan tanıyor.

3 GÜNDE İMPLANT

Türkiye implant sektörünün öncü şirketlerinden Mode'nin geliştirdiği 'ProvoImplant' normal şartlarda 2.5-3 ay süren implant diş tedavisini 72 saate indiriyor. Her kemik yapısına uygun boy ve çapta üretilen provo dişler monoblok ve agresif tasarımla üretildiği için çene kemiğine sıkıca tutunuyor ve 3 günde tedavi olanağı sağlıyor. Bugün 54 ülkeye ihraç edilen ürün, özellikle sağlık turizmi yapan sağlık kuruluşlarının ve diş tedavisi için gelen hastaların hayatını kolaylaştırıyor.

ARAÇTA YOLDA DİŞ ÜRETİMİ

Redon Teknoloji; diş hekimleri, diş teknisyenleri ve laboratuvarlar için geliştirdiği 3 boyutlu yazılımlar ile dişçilik alanındaki cam kazıma makinelerinin yerli üretimini yapıyor. Ayrıca zirkon blokları, tarama cihazları, sinterleme fırını gibi ürünler üreten firma, geliştirdiği ürünler sayesinde diş hekimine giden hastaların tedavilerinin aynı gün içerisinde tamamlanabilmesine imkân sağlıyor. Ürünlerini başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 17 ülkeye ihraç eden Redon Teknoloji, 30'dan fazla bayiliği ile de müşterilerine çözümler sunuyor.Evde, arabada, yolda elektriğin olduğu her yerde üretim olanağı sağlayan kompakt Redon R-One yazıcılar hekimlere ve hastalara büyük konfor sağlıyor.

3D DİŞ ÜRETİMİ

Arma Dental distribütörlüğünde Türkiye'ye getirilen Asiga Max2 ve Asiga Mx Ultra 3D yazıcılar, zircon ve seramik tozu katkılı reçineyle geçici veya 6 aylık geçici diş yapıyor. Gece plağı ve cerrahi kılavuz da üreten üç boyutlu bu yazıcılar hiç dişi olmayan veya kemik kaybı sorunu yaşayan hastalara deneme yanılma yapmadan diş protezi üretmeye yardımcı oluyor. Hastanın dijital tasarımdaki ölçülerini veri kaybı olmadan alıp model basabilen bu yazıcılar hem hastaların hem de diş kliniği ve laboratuvarların hayatını kolaylaştırıyor.

DİJİTAL DİŞ HEKİMİ

Ayrıca diş hekimliğinin Microsoft'u olarak bilinen EcocadExoplan ve ExocadChairside dijital yazılımları, hasta kayıtlarının dijital ortamda saklanmasını sağlayarak, arşivleme ve laboratuvar süreçlerini hızlandırıyor. Böylece tedavi süreçleri daha verimli hale geliyor.