Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü yeni bölümüyle ATV izleyicisinin izlemesine sunuldu. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.

26 KASIM MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;