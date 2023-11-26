Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 23:02 Son Güncelleme: 26.11.2023 23:02

Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 26 Kasım günü yarışmacıya yöneltilen Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

Türkiye’de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 26 Kasım 2023 Pazar günü yeni bölümüyle ATV izleyicisinin izlemesine sunuldu. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır? sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.

26 KASIM MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Milyoner'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?



SEÇENEKLER

A- Gheorge Hagi
B- Roberto Carlos
C- Wesley Sneijder (CEVAP)
D- Alex de Souza


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Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolculardan hangisi, ülkesinin A milli formasıyla daha fazla maça çıkmıştır?
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