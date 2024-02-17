Türkiye’de mutluluk oranı arttı! Evliler daha mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2023 yılının Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022'de yüzde 49,7 seviyesindeyken 2023'de 3,0 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2022'de yüzde 15,9 seviyesindeyken 2023'de 2,2 puan azalarak yüzde 13,7 oldu.

KADINLAR DAHA MUTLU

Araştırmada erkekler 2020'de yüzde 46,5 oranında mutluyken, 2023'te yüzde 50,3 oldu. Kadınlar ise bu oran, 2022'de yüzde 52,7 seviyesindeyken 2023'de yüzde 55,1 oldu.

EVLİ OLANLAR BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU

Evli ve bekarlar üzerinde yapılan mutluluk araştırmasında evli bireylerin daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2023'de yüzde 56,4 seviyesindeyken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45,8 oldu. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu gözlendi.

EN YÜKSEK MUTLULUK ORANI GENÇLERDE

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi verilerinde 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022'de yüzde 47,9 seviyesindeyken 2023'de 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu.

Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerdeyse azaldığı gözlendi. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak yüzde 49,7 oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerdeyse 2022'de yüzde 57,7 seviyesindeyken 2023'de 1,7 puan azalarak yüzde 56,0 oldu.