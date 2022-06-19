Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmadı! Adalet bakanlığı 78 ilçede daha noterlik ihdas etti
Giriş Tarihi: 19.6.2022 11:27 Son Güncelleme: 19.6.2022 12:15

Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmadı! Adalet bakanlığı 78 ilçede daha noterlik ihdas etti

İLKER TURAK İLKER TURAK
Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmadı! Adalet bakanlığı 78 ilçede daha noterlik ihdas etti

Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede daha noterlik kurulmasına karar verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın imzaladığı kararla 89 yeni noterlik ihdas edilirken, 78 ilçede ilk defa noterlik kurulmuş oldu. Yeni adımla birlikte Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmayacak.

Adalet Bakanlığı her hizmette olduğu gibi vatandaşın noterlik hizmetlerine de yerinde, kolay ve hızlı ulaşmasını hedefliyor. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı. Kurulacak yeni noterliklerle vatandaş başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan, bulunduğu ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsiz bir şekilde faydalanabilecek.

TOPLAM 89 NOTERLİK KURULUYOR

Bakanlık, bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla ayrıca Alanya'da bir, Beyoğlu'nda 4, Büyükçekmece'de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterliği de kurdu. Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı. Nüfusun, iş yoğunluğunun, ticaretin ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı. Böylece yeni kurulan noterliklerle vatandaşın kendisine en yakın yerde, beklemeden hızlı bir şekilde noterlik işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanmış olacak.

45 İLDEKİ 78 İLÇEYE NOTERLİK

Noterlik hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi ve yerinden sağlanması kapsamında noterlik bulunmayan Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli ilçelerine noterlik kurulacak.

NOTERLİK SAYISI 2 BİN 339'A ULAŞTI

Bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla birlikte, Türkiye genelinde 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.

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Türkiye’de noter olmayan ilçe kalmadı! Adalet bakanlığı 78 ilçede daha noterlik ihdas etti
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