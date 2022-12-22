Türkiye’de yakalanan DEAŞ’ın üst düzey yöneticisinin yargılanmasına başladı





YARGILAMALARINA BAŞLANDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve 2 tutuklu sanık getirildi. Terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'in tutuklu eşi Makaram Taha Ali ''10 yıl önce babam 20 yaş büyük evli biriyle beni zorla evlendirdi. Irak'ta biz kadınların bir hakkı yoktur. Ben DAEŞ'li değilim onlarla bağlantım yoktur. Irak'taydık eşim zorla Suriye'ye götürdü. 'Suriye'ye gitme sebebimizin aslını bilmiyorum eşime sorsaydım dayak yerdim. Yakalandıktan sonra eşimin DAEŞ'li olduğunu öğrendim. Zamanında duyup kendisine sorduğumda asabileşmişti ve bana kızarak çocukları benden almakla tehdit etmişti. Bana sadece Arapça öğretmeni olduğunu söylemişti. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



''DAEŞ'E KATILMAK ZORUNDA KALDIM''

Tutuklu sanık Azzam Ali Hussein Al-Neama da savunmasında herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu terörist Bashar Ghazal Al Sumaidai "Ebu Zeyd olarak bahsedilen kişi ben değilim, internette yapılan sansasyonel haberler yüzünden benimle karıştırıldı. Bu şahıs Dr. İsmail Al İsavi'dir ve şu anda kendisi Irak'ta tutukludur. Bir fıkıh medresesinde öğretmenlik yapıyordum. Bölgemiz DEAŞ tarafından ele geçirildikten sonra onlara katılmamız için baskılar yapıldı ve katılmak zorunda kaldım.



İDDİALARI REDDETTİ

Katılırken kendilerine şartlar koşulduğunu belirten sanık ''Bize maaş ve silah verilmeyecekti. Biz medresenin devam etmesini, kitapların değiştirilmeden eğitime devam ettirilmesini sağladık. Ben herhangi bir Eğitim Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı yapmadım ancak Temyiz Mahkemesi Başkanlığı'na benzer, yani IŞİD birilerine zulmedince insanlar da temyiz edince bana gelip danışıyorlardı. Ben de onlara hak olanın mazlum kişiye verilmesi için istişare anlamında yazı yazıyordum. 2014 sonunda anlaşmazlıklar olunca bende Irak'a geçtim. 2016 yılında zulümler çoğalınca aramızda sorunlar çıktı. Oradan ayrılıp gitmek istedim'' dedi.

''ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM''

Öğretmen olduğu için kendisine üstat dendiğini iddia eden sanık '' Bu yanlışlıktan dolayı ırakta benim hakkımda idam kararı verilmişti. Benim Türkiye'ye DAEŞ'i bıraktıktan bir sene sonra geldim'' dedi. Mahkeme Başkanı'nın liderlik konusunda soru sorması üzerine ''Bu mümkün değil. Ben DAEŞ lideri değilim. DAEŞ'te yer alan 21 kişinin isimlerini verildim ve Ankara'da teşhis etmiştim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep ediyorum'' diyerek savunmasına son verdi.



TERÖRİSTİN EŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ve Azzam Ali Husseın Al-neama'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Sumaidai'nin eşi Makaram Taha Ali'nin ise tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Dijital materyallerin incelenmesi için bilirkişiden rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.