Türkiye’deki ilk kalp hastalıkları derneği kuruldu

Kalp hastaları için doğru ve güvenilir bilgi sunmak ve bilinçlendirmek amacıyla Türkiye'de bir ilk olarak Kalp Damar Hastalıkları ile Mücadele ve Farkındalık Derneği kuruldu. Prof. Dr. Oktay Ergene Başkanlığı'nda İzmir'de kurulan Kalp Damar Hastalıkları ile Mücadele ve Farkındalık Derneği, Kalp hastalıkları ile mücadelede etkin rol üstlenmek, hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonuna katkı vermeyi amaçlıyor. Kalp Damar Hastalıkları ile Mücadele ve Farkındalık Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergene, "Benzer faaliyetlerde çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek ve faaliyetlerine iştirak etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Derneğin faaliyetlerine ilişkin konuşan Prof. Dr. Oktay Ergene şunları söyledi: "Kardiyolojide, nadir hastalıklar ve pulmoner hipertansiyon hariç genel kardiyoloji hastasına yönelik dernek bulunmamaktadır. Kalp Damar Hastalıkları ile Mücadele ve Farkındalık Derneği bu açığı kapatmaya yönelik, 3 kardiyolog ve 4 hasta veya hasta yakını tarafından kurulmuştur. Derneğimiz; Kalp hastalıkları ile mücadelede etkin bir rol üstlenmek, bu hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisi, rehabilitasyonuna katkı vermeyi amaçlamaktadır Benzeri faaliyetlerde çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek, faaliyetlerine iştirak etmeyi hedefliyoruz, Kalp damar hastalıkların toplumdaki farkındalığını arttırmak amacıyla düzenleyeceğimiz seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre, söyleşi ve forum gibi faaliyetler sadece hastaları değil Kalp damar hastalıkları alanında çalışan, değişik branşlardaki hekim, hemşire ve diğer sağlık personelini kapsayacaktır, Gelecek yıl içerisinde yapay zekâ ile ilgili faaliyetlerimizi de duyuyor olacaksınız, Ayrıca kalp damar hastalıklarında genetik, mikrobiyoloji biyokimya, cihaz teknolojisi, bilgisayar yazılımı vb. alanlarda çalışan bilim insanları arasındaki bilimsel ve sosyal iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak, bu alanlarda çalışma platformlarını oluşturmak; kalp damar hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası klinik ve klinik öncesi çalışmalar organize etmek, yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Halihazırda amaçlarımız arasında hekimlere yurt içi toplantı düzenlemek olmamakla birlikte başta kardiyoloji asistanları ve uzmanları olmak üzere yurtdışı toplantılar organize etme hedeflerimiz arasındadır. Yurt içi toplantılar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında olacaktır. Kardiyoloji alanında klinik bir çalışmaya başladık ve bir diğerinin de de girişimsel kardiyoloji alanında hazırlıkları sürmektedir. Bu gibi faaliyetlerin bu Dernek çatısı altında daha hızlı ve daha efektif yürüyebileceği kanısındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda her türlü bilgi, belge, doküman, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak, internet üzerinden üyelere bilgi sunmak ve hastalarla iletişim sağlamaya yönelik faaliyetler de yer almaktadır."