Türkiye’den ABD’ye sahte ehliyet sattı

İSTANBUL Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Büyükçekmece'deki bir adrese düzenlediği operasyonda ABD'de kullanılan ehliyetlerin sahtelerinin imal edilerek orada yaşayan ya da oturum izni bulunan yerli veya yabancı kişilere 5 bin dolara satılarak haksız kazanç elde edildiğini ortaya çıkardı. S.O. ve yardım eden bir şüpheli gözaltına alındı. Adresteki aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte ehliyet, boş ehliyet kartı, dijital materyaller, bir kart basım cihazı, bir fotokopi makinesi ele geçirildi. S.O. tutuklanırken diğer şüpheli serbest kaldı.