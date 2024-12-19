Türkiye’den Avrupa’ya ilk askeri gemi ihracatı

Türk Savunma Sanayii Şirketi (STM) ile Portekiz Deniz Kuvvetleri arasında yapılan sözleşmeye göre; STM, Portekiz Deniz Kuvvetleri envanterine girmek üzere 2 adet denizde ikmal ve lojistik gemisi inşa edecek. Proje kapsamında gemiler STM tarafından Türkiye'de özel bir tersanede inşa edilecek. Türkiye Portekiz Deniz Kuvvetleri'nin açtığı lojistik destek gemisi ihalesini, dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan Türk Savunma Sanayi Şirketi (STM) kazandı. Hâlihazırda Ukrayna, Malezya ve Pakistan için çeşitli su üstü ve denizaltı projeleri sürdüren Türkiye, bu sözleşmeyle birlikte ilk kez bir AB ve NATO üyesi ülkeye ilk kez askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş olacak.

İMZALAR ATILDI

Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin sözleşme ve imza töreni, Portekiz'in başkenti Lizbon'da 17 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Adm. Henrique Gouveia e Melo, Portekiz Savunma Sanayii Ajansı (IdD) Carlos Félix, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç, Portekiz Savunma Bakanlığı, Portekiz Deniz Kuvvetleri, Savunma Sanayii Başkanlığı ve STM temsilcileri katıldı.

"DOST VE MÜTTEFİKLERE İHRAÇ EDİYORUZ"

Prof. Dr. Görgün, "Türk savunma sanayii, son yıllarda önemli mesafeler kat etti. Dünyada kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden biri olan ülkemiz, artık bu platformları dost ve müttefik ülkelere ihraç etmeye de başladı. NATO müttefiklerimizle güçlü savunma sanayii iş birliği geliştirmek Türkiye için önemli öncelikler arasında yer alıyor. Bugün, Portekiz Donanması için imzaladığımız iki adet ikmal tankeri aynı zamanda, Portekiz ile Türkiye arasındaki ilk askeri gemi ihracatını kapsıyor. Bu anlaşmayı insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri ve daha fazla gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda da daha büyük bir iş birliğine doğru önemli bir adım olarak görüyoruz. Portekiz Donanması'nın önümüzdeki yıllarda operasyonel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak proje kapsamında, Portekiz Donanması ile birlikte çalışarak, zamanında ve yüksek kaliteli sonuçlar sağlayarak tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.