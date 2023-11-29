Türkiye’den Gazze’ye yardım koridoru! MSB’nin Gazze’ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı Mısır’a indi

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçak, El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Uçak, aralarında 5 aylık yaralı bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastaları ve refakatçileriyle Ankara'ya dönecek.

Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video

BAKAN KOCA'DAN SAHRA HASTANESİ PAYLAŞIMI:



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Gazze'de yapılması planlanan sahra hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca; "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz.