Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'den Gazze'ye yardım koridoru! MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı Mısır'a indi
Giriş Tarihi: 29.11.2023 11:56 Son Güncelleme: 29.11.2023 12:04

Türkiye'den Gazze'ye yardım koridoru! MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı Mısır'a indi

Türkiye'den Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 9 uzman sağlık çalışanının da bulunduğu askeri uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

Türkiye’den Gazze’ye yardım koridoru! MSB’nin Gazze’ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı Mısır’a indi

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçak, El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.

Uçak, aralarında 5 aylık yaralı bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastaları ve refakatçileriyle Ankara'ya dönecek.

Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video

BAKAN KOCA'DAN SAHRA HASTANESİ PAYLAŞIMI:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Gazze'de yapılması planlanan sahra hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca; "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz.

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Türkiye'den Gazze'ye yardım koridoru! MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı Mısır'a indi
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