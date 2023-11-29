Türkiye’den Gazze’ye yardım koridoru! MSB’nin Gazze’ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı Mısır’a indi

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen, uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanını taşıyan Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 tipi uçak, El-Ariş Havalimanı'na ulaştı.
Uçak, aralarında 5 aylık yaralı bebeğin de bulunduğu kanser ve ortopedi hastaları ve refakatçileriyle Ankara'ya dönecek.
Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video
BAKAN KOCA'DAN SAHRA HASTANESİ PAYLAŞIMI:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Gazze'de yapılması planlanan sahra hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca; "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz.
Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz. pic.twitter.com/bH9lpNSc56— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 29, 2023