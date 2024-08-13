Türkiye’den komşuya yardım eli

Türkiye, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderdi. Uçaklar ve helikopter Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Türkiye, Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti. Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmaması, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkân sağladı. 11 Ağustos'ta başlayan yangın Yunanistan'da bu yılın en büyük yangını olarak değerlendirildi.Ölen kadının, tahliye emri verilen bir alandaki binanın içinde mahsur kalan, 65 yaşlarında bir çalışan olduğu belirtildi. İtfaiye rüzgârın şiddeti azalınca yangının kontrol altına alınmaya başlandığını belirtti. Söndürme çalışmalarına 700'den fazla itfaiyeci, 199 itfaiye aracı ve 35 su bombardımanı uçağı katılıyor. Bugüne kadar 100 bin dönümden fazla alan yandı.