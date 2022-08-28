Türkiye’den Pakistan’a yardım eli

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu ve binden fazla Pakistanlı'nın hayatını kaybettiği sel afeti sonrası Türkiye, bölgeye yardım götürmek üzere harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesi gönderilmeye başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri ve afetzedeler için toplanan yardımlar, gece saatlerinde Ankara Etimesgut'ta bulunan Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 2 askeri kargo uçağı ile Pakistan'a gönderildi.

İLK YARDIMLAR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Pakistan'da selden etkilenen afetzedelere yönelik bin 120 adet aile tipi çadır, 3 bin adet gıda kolisi, bin adet hijyen malzemesi ve bin adet bebek mamasından oluşan ilk yardımlar, temin ve hava yoluyla gece saatlerinde 2 uçakla bölgeye gönderildi. Bu yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadır kentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere AFAD personeli de bölgeye gitti.

YARDIM MALZEMELERİN GÖNDERİLMESİNE BUGÜN DE DEVAM EDİLECEK

İlk etapta gönderilecek 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen ve 10 bin bebek malzemesinden oluşan yardım malzemesinin gönderilmesi işlemine bugün de devam edilecek.

Gönderilen yardım uçaklarıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize ulaştırılacak yardım malzemelerini taşıyan 2 uçağımız, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE ULAŞTI

AFAD'dan da uçuşun ardından bir açıklama geldi ve ekiplerin bölgeye ulaştığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Pakistan'daki sel bölgesindeyiz. Milletimizin yardım elini ulaştırmak ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere, on binlerce insanın selden etkilendiği bölgeye ulaştık. Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz; geçmiş olsun Pakistan" denildi.