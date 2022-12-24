Türkiye’nin 4. Büyükşehir Belediyesiyim ama gelirde 18. sıradayım

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, CHP'li belediyelerin, AK Partili belediyelere ayrılan bütçelere ilişkin iddialarını yalanladı. Haber 7'ye konuşan Aktaş yalanları tek tek örnek vererek çürüttü:Tüm samimiyetimle söylüyorum yalan. İddia ediyorum yalan. Bunu çok net bir şekilde söylerim. Bakın eğer belediyenin gelirleri olarak bakarsanız ben İstanbul örneğini vermek istiyorum. Bir belediyenin devletten aldığı vergi payları ve iller bankası payları ağırlıklı nüfusuna göre ve bir miktarda yüzölçümüne göredir. İstanbul Bursa'nın tam beş katı. İstanbul, Bursa'dan yüzölçümü olarak daha küçük. Eğer bu manada bir şey olacaksa İstanbul'un gelirinin Bursa'nın gelirinden 5 katı olması lazım. Ya da bizim onun gelirinin 5'te 1'i olması gerekir. Biz yedi buçukta biriyiz. Bizim durumumuz dezavantajlı. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza da ilettik. Cumhurbaşkanımızın çok net bir açıklaması oldu. Bu önceden de böyleydi. Malum şirket merkezleri birçok firmanın İstanbul'da olduğu için İstanbul'un geliri daha fazla.O belediyeler CHP'li olduğu için Cumhurbaşkanımızı taraflı olmakla itham ediyorlar ya, aksine tarafsızlığın alası var burada. Gerçekten müthiş pozitif bir yaklaşım var burada. Sayın Cumhurbaşkanımız 'değişmeyecek aynı şekilde devam edecek' dedi.Sakarya bizim kişi başı gelir sıralamasında 30'ncu sırada. Bu manada bir ağlama duymazsınız. Ben Türkiye'nin 4'üncü büyükşehir belediyesiyim. Gelirde 4'üncü olmam lazım değil mi? Fakat kişi başı payda 18'inci sıradayım. Ama biz bunu hiçbir zaman polemik konusu yapmıyoruz. Bakın iddia ediyorum çok iddialı bir şey söyleyeceğim. İzmir bizim yüzde 50 büyüğümüz, Ankara bizim iki katımız, İstanbul bizim 5 katımız.