Türkiye’nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı’ndan başladı

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyuyla paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son yirmi yılda Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılan yatırımlar ile haberleşme sektörünün büyüklüğünü 266 Milyar liradan 1,5 Trilyon liraya yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşması için yüksek teknolojiye ve katma değerli ürünlere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ETKİN VE HIZLI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

Karaismailoğlu "5G de bunlardan biri. Ülkemizde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.

YAŞAMLARIMIZI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

Dünyada 2020-2025 yılları arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağını, bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağını ön görüldüğünü kaydeden Karaismailoğlu, 5G'nin bağlantılı araçlar, arttırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek"dedi 5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil, Türkiye'nin millî güvenliği açısından da öncelikli konular arasında gördüklerini kaydeden Karaismailoğlu, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına erişmek için çalıştıklarını belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI REKORLARA KOŞUYOR

Türkiye'nin teknolojiyi sadece tüketen değil, asıl olarak tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke hâline gelmesini hedefledikerini fade eden Karaismailoğlu, 'hani o yapamazlar, kimse uçmaz, açsalar bile başarılı olamayacaklar dedikleri' İstanbul Havalimanı'nın bugün rekorlara koştuğunu vurguladı. Karaismailoğlu "İstanbul Havalimanı ekonomik değeri olmayan, yaşamın ve yeşilin olmadığı 75 milyon metrekare alanda devletten 1 kuruş çıkmadan 10 milyar Euro yatırım yaptırılarak işletme süresi içinde 25 milyar Euro devlete verilecek kira garantisi ile finansal olarak da dünyanın en başarılı projelerinden biri olmuştur"diye konuştu.

BİR İLKİ YAŞIYORUZ

"Burada bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz "diyen Karaismailoğlu şöyle devam etti: "İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı.İstanbul Havalimanı'nda günde ortalama 1400 uçak, günde ortalama 230 bin yolcu İstanbul havalimanını kullanıyor. 8 Temmuz 2022 günü 1422 uçuş ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Rekorlara, dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğun' ve 'en iyi' havalimanı oldu. Avrupa'nın birincisi İstanbul havalimanı bugün 5G'li havalimanı oluyor. İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlanmıştır" Karaismailoğlu, 5G teknolojisine geçiş süresini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı arttıracaklarını ifade etti.

YOLCULUK DENEYİMİNİN EN ÖNEMLİ UNSURU DİJİTAL ALTYAPI

İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise İGA İstanbul Havalimanı olarak Türkiye'nin 5G yolculuğuna ev sahipliği yapmakta çok mutluluk duyduklarını belirterek, havalimanında yapılan yolculuk deneyimlerinin en önemli unsurunun dijital altyapı olduğunu söyledi. Bunu İstanbul Havalimanı projesinin başından itibaren ele aldıklarını kaydeden Kalyoncu " Bir çok teknolojiyi yerlileştirerek bize özel hiçbir havalimanında olmayan yeni çözümler üreterek burada uyguladık. Dünyada ve Avrupa'da dünyanın en yoğun havalimanları da dahil yüzde 40 yüzde 50 gecikme ve operasnole çöküntüler yaşarken İstanbul Havalimanı olarak birakın operasyonel zaafiyeti daha ileriye nasıl giderizin adımını atıyoruz. 5G adımını da bunlardan önemli bir adımı olarak görüyoruz" dedi

İGA'DA 101 FARKLI SİSTEM VAR

İGA İstanbul Havalimanı'nda yangın sistemlerinden bagaj sistemine kadar 101 ayrı sistemin bulunduğuna dikkat çeken Kalyoncu "Dünyada hiç denenmemiş kadar büyüğünü yapmak oldu bu sistemlerin. Terminal binası Pentagondan sonra bir çatı altındaki en büyük bina. 1.4 milyon metre kare. Bizim ölçek ekonomisinin getirdiği avantajları kullanarak bir çok noktada yerli hizmetleri ortaya koyduk. Bu sitemler münferit halde çalıştırılması zorken biz müştereken de hatasız çalıştırıyoruz. Bundan sonra 5G altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya taşıyacağı. Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor olacak"diye konuştu

BİR ÇOK İLGİ HAYATA GEÇİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Bir çok ilki hayata geçirmenin gurur ile bugünkü ilk uygulamayı da hayata geçirirken somut etkilerini göz ününde bulunduklarını kaydeden Kalyoncu " Nesnelerin interneti ve yapay zeka uygulamaları sayesinde biz somut yolculara fayda üreten noktalara getireceğiz. Burada ciddi veri var. Biz bu verileri toplayarak kararlar veriyoruz. Bu çocuk ve aile dostu temasını uygulayan havalimanı olduk. Ailelerin çocukları ile birlikte daha konforlu seyahat etmesini sağladık. Bu tamamen buradaki teknolojinin sağladığı veri ile oldu. 65 yaş üstü yolcular için projemiz sürüyor. Burada büyük verinin faydalarını kullanıyoruz. İş maksatlı seyahat eden yolcularımız için de yeni bir programı ortaya koyacağız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olma hedefimiz koruyoruz. Dünya çapında aldığımız bir çok ödülde bu konuda eşsiz olduğumuzu gösterdi" dedi.