Türkiye’nin altın boynuzu çöplüğe döndü

Dünyada Türkuaz renginin en güzel göründüğü yer olarak bilinen Mavi Cini mağarası tatilcilerin bıraktığı çöpler ile S.O.S veriyor. Denize sıfır noktada atılan çöplen hem kumsalı hem de türkuaz mavisi suları tehdit ediyor.

TEPKİ ÇEKİYOR

Bölgeyi ziyaret eden duyarlı vatandaşlar ise çirkin görüntülere tepkilerini dile getirerek biriken çöp yığınlarının temizlenmesini istedi. Dünyanın sayılı yerlerinden birinin çöplüğe dönmesine tepki gösteren Ali Doğan, "Duyarsız insan müsveddelerinin bıraktığı çöpler doğayı ve denizi tehdit ediyor. Burası Türkiye'nin altın boynuzu durumunda. İyi bir tanıtımla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist bu bölgeyi ziyaret edebilir. Doğan doğasever ve Gülnar Belediyesi işbirliği ile burada bir temizlik kampanyası yapacağız" diye konuştu.