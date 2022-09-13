Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin altın boynuzu çöplüğe döndü
Giriş Tarihi: 13.9.2022 10:48 Son Güncelleme: 13.9.2022 11:36

Türkiye’nin altın boynuzu çöplüğe döndü

Türkiye’nin altın boynuzu olarak bilinen Mersin’in Günnar ilçesi Yanışlı Sahili Mavi Çini Mağarası çöplüğe dönmüş durumda.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye’nin altın boynuzu çöplüğe döndü

Dünyada Türkuaz renginin en güzel göründüğü yer olarak bilinen Mavi Cini mağarası tatilcilerin bıraktığı çöpler ile S.O.S veriyor. Denize sıfır noktada atılan çöplen hem kumsalı hem de türkuaz mavisi suları tehdit ediyor.

TEPKİ ÇEKİYOR

Bölgeyi ziyaret eden duyarlı vatandaşlar ise çirkin görüntülere tepkilerini dile getirerek biriken çöp yığınlarının temizlenmesini istedi. Dünyanın sayılı yerlerinden birinin çöplüğe dönmesine tepki gösteren Ali Doğan, "Duyarsız insan müsveddelerinin bıraktığı çöpler doğayı ve denizi tehdit ediyor. Burası Türkiye'nin altın boynuzu durumunda. İyi bir tanıtımla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist bu bölgeyi ziyaret edebilir. Doğan doğasever ve Gülnar Belediyesi işbirliği ile burada bir temizlik kampanyası yapacağız" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

2022 TOKİ sosyal - ucuz konut projesi başlıyor! TOKİ başvuru ne zaman yapılacak, hangi tarihte? e devlet başvuru ekranı ile TOKİ başvuru şartları
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları belirlendi! İstanbul dahil arsa satışı ve sosyal konut için Başkan Erdoğan detayları açıklıyor!
SON DAKİKA: TOKİ başvuru şartları açıklandı! Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut satışa çıkıyor
Tunç Soyer yine çark etti! Tarkan hani ücret almayacaktı?
Evde bakım maaşı yatan iller 13 Eylül 2022 listesi sorgulama e-Devlet ekranı: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar ödeniyor?
Avrupa enerjisiz kaldı! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
Emekli promosyon 2022 Eylül ücretleri güncellendi! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, son gün ne zaman?
TOKİ başvuru şartları ve tarihleri 2022: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte TOKİ başvuruları hakkında bilgiler
GSB 4 bin 147 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı başvuru e-Devlet ekranı ile GSB personel alımı başvuru şartları
Son Dakika: Yerli doğal gazın evlere gireceği tarih belli oldu! Bakan Dönmez: Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin altın boynuzu çöplüğe döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA