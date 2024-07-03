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Giriş Tarihi: 3.7.2024 16:10

Türkiye’nin Çeyrek finale çıkması İdlib’de de coşkuyla kutlandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Suriye İdlib’de de coşkuyla kutlandı.

Halit TURAN Halit TURAN
Türkiye’nin Çeyrek finale çıkması İdlib’de de coşkuyla kutlandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maç sonucu tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de coşkuyla kutladığı 2-1'lik sonuç, Suriye İdlib'de de kutlandı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA KUTLAMA

Türkiye'nin galip gelmesi sonucu İdlib/Taftanaz'da sivil halk sokağa indi. Türk bayrakları ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya Milli Takımı'nı 2-1'lik skorla mağlup etmesi kutlandı. İdlib sokakları Türk bayraklarının dalgalanması ile adeta kırmızı beyaza boyandı.

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Türkiye’nin Çeyrek finale çıkması İdlib’de de coşkuyla kutlandı
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