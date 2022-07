Türkiye’nin en benzer ikizleri belli oldu

"TÜRKİYE'DEN HER İKİZİMİZİ ÜNYE'YE BEKLİYORUZ"

Türkiye En Benzer İkizler Yarışması nedeniyle her şehirden ikizlerin gelerek yarışmalara dâhil olabileceğini söyleyen Ünyeli ikiz Ahmet Aydın, "2014 yılında başlatmış olduğumuz en benzer ikizler yarışmasını 2016 yılında Türkiye en benzer ikizler yarışması olarak geliştirdik. Şu an altıncısını icra ettik ve katlımlar ise çok güzeldi. İnşallah önümüzdeki yarışmalarımızda Türkiye'nin her ilinden buraya ikizlerimizi bekliyoruz. Biz onların masraflarını gerekirse karşılayarak daha büyük bir organizasyon yapmayı düşünüyoruz" dedi.