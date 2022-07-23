Türkiye’nin en benzer ikizleri belli oldu

En benzer ikizlerin 12 yaş üstü ve 12 yaş altı kategorilerinde yarıştığını ifade eden diğer ikiz Talip Aydın ise "Bütün Ünyelilere, ikiz kardeşler, anneler ve babalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadılar ve güvendiler. Ailelerimiz yarışmak için çocuklarını ve kendilerini buraya getirerek bizlerle birlikte oldular. Yine bizlere bu organizasyonda maddi desteklerini esirgemeyen Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya, başkan vekilleri ve personellerine teşekkür ederiz. İkizler, 12 yaş grubu ve altı ile 12 yaş üstü ayrı yarıştı. Bunlardan birinci, ikinci ve üçüncülerine kupa ve çeşitli altınlarla ödüllendirdik. En az 25 yarışmacımız 12 yaş altı grubuna katıldı. 5 yarışmacımız 12 yaş üstüne katıldı" diye konuştu.