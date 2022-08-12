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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:20 Son Güncelleme: 12.8.2022 16:22

Türkiye'nin en büyük kaykay pisti Eyüpsultan'da açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in göreve geldiği günden itibaren 41 ayda Eyüpsultan’a kazandırdığı 41 eser arasında bulunan Kaykay Pisti, kaykay sporuna gönül vermiş çocuklara ve gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türkiye’nin en büyük kaykay pisti Eyüpsultan’da açıldı

Alibeyköy'de bulunan Osmanlı Parkı içerisinde ve bin 385 metrekare alana sahip, olimpik standartlarda inşa edilen pist, mevcut alanı ile Türkiye'de tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip.

Amatör gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik pist, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındırıyor.

OLİMPİYAT STANDARTLARINDA BETON KULLANILDI

Gençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşadığı Eyüpsultan Belediyesi Kaykay Pisti, Türkiye'nin 50 metre ile en uzun kaykay pisti olma özelliğine de sahip.

Eyüpsultan Belediyesi'nin hem amatör hem de profesyonel sporcuları yetiştirdiği, 70 metre toplam coping uzunluğuna sahip olan pist için polimer ve epoxy esaslı olimpik beton kullanıldı.

Pistte ayrıca park 7 adet roll-in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası bulunuyor.

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Türkiye'nin en büyük kaykay pisti Eyüpsultan'da açıldı
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