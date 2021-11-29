Türkiye’nin en büyük sokak sağlıklaştırma çalışması

Afyonkarahisar'da kentsel sit alanı içerisinde kalan mahallelerde tarihi dokuya uygun olarak yapılan sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarının 2. etabı tamamlandı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatları ile gerçekleşen proje kapsamında, tarihi Afyon evleri, yapılan restorasyonla rengârenk görünüme kavuşurken, 3. etap çalışmaları da hızla sürüyor. Toplamda 250 konak, proje sayesinde turizme yeniden kazandırılacak.

35 MİLYON LİRALIK PROJE

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 35 milyon liralık yatırımla şehrin kalbi niteliğindeki Afyon konaklarının, sokak sağlıklaştırma projesi ile aslına uygun şekilde restore edildiğini, mahalle kültürünün sergilendiği nadir yerleşim yerleri arasında olan bu konakların, yapılan çalışmalar sayesinde ihtişamını tekrar kazandığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR'A GELENLERİN GEZİ ROTASI

Projede 2. etabın tamamlandığını, 8 milyon liraya mal olacak 3.etap kapsamındaki konaklarda ise yenileme işlemlerinin sürdüğünü hatırlatan Başkan Zeybek, "Tacı Ahmet ve Yukarı Pazar Mahallesi'nde bulunan tarihi dokusu korunarak tamamen aslına uygun şekilde restore olan konaklar yerli ve yabancı turistlerin de oldukça dikkatini çekiyor. Şehrimizin ilk yerleşim yeri kale eteklerini süsleyen bu tarihi konaklar, restorasyonla rengârenk bir görünüme kavuştu. Her biri farklı bir renkle hala yaşama ev sahipliği yapıyor. Bölge, Afyonkarahisar'ı ziyaret edenlerin her mevsim ilk gezi rotasını oluşturuyor" dedi.

GELECEK NESİLLERE FARKLI BİR MİRAS

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şunları söyledi; "Tarihi konaklar ve camilerle bezeli bu mahallelerde hangi aralıktan bakarsanız bakın, meşhur Karahisar Kalesi'ni de görebiliyorsunuz. Afyonkarahisar'ımızın olmazsa olmazları, tarihle iç içe geçen Osmanlı mimarisinin yaşayan örnekleri, rengârenk cumbalı evler, camileri ve çeşmeleri ile şehrin kimliğini oluşturan bu mahalleler, belediyemiz tarafından yapılan sokak sağlıklaştırma projesi ile gelecek nesillere miras bırakıldı. O dönemde yaşayan toplumun ruh halini yansıtan konaklar, adeta görenleri geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor. Bölgede hummalı bir çalışma var ve tüm konakların restorasyonu kısa sürede tamamlanacak."

Kale eteklerini süsleyen Afyon evleri, birbirlerine benzememesi ve görüntülerini engellememesi yönüyle de ilgi görüyor.