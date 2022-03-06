Türkiye’nin en büyük su üzerinde yüzen dubası Halfeti’de

Şanlıurfa Valiliğinin katkılarıyla Halfeti Kaymakamlığı ve GAP İdaresi işbirliğinde bir proje kapsamında yapılan El Sanatları ve Aile Destek Merkezi, suda yüzen dubada hizmet verecek. 2 katlı ve 1300 metre kareden oluşan duba, Halfeti'ye yerleştirildi.

Türkiye'nin en büyük su üzerinde yüzen dubası demir ve ahşaptan yapılan duba, Halfeti Belediye Başkanlığı katkılarıyla hazırlandı. GAP İdaresi ve Kaymakamlığı'nın işbirliğinde yapılan bir proje 6 ayda inşa edildi.

Fırat'ın üzerinde yüzen dubanın alt katı Halfeti Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde yapılan el sanatları satış ve teşhir merkezi olarak kullanılacak.

Dubanın üst katı ise Halfeti Belediyesinin Kültürel ve Sosyal Faaliyetler işlerinde kullanılacak.