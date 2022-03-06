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Giriş Tarihi: 6.3.2022 11:01 Son Güncelleme: 6.3.2022 12:03

Türkiye’nin en büyük su üzerinde yüzen dubası Halfeti’de

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Türkiye’nin en büyük su üzerinde yüzen dubası Halfeti’de

Şanlıurfa Valiliği, Türkiye’nin en büyük su üzerinde yüzen dubasını Halfeti’ye yerleştirdi.

Şanlıurfa Valiliğinin katkılarıyla Halfeti Kaymakamlığı ve GAP İdaresi işbirliğinde bir proje kapsamında yapılan El Sanatları ve Aile Destek Merkezi, suda yüzen dubada hizmet verecek. 2 katlı ve 1300 metre kareden oluşan duba, Halfeti'ye yerleştirildi.

Türkiye'nin en büyük su üzerinde yüzen dubası demir ve ahşaptan yapılan duba, Halfeti Belediye Başkanlığı katkılarıyla hazırlandı. GAP İdaresi ve Kaymakamlığı'nın işbirliğinde yapılan bir proje 6 ayda inşa edildi.

Fırat'ın üzerinde yüzen dubanın alt katı Halfeti Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde yapılan el sanatları satış ve teşhir merkezi olarak kullanılacak.

Dubanın üst katı ise Halfeti Belediyesinin Kültürel ve Sosyal Faaliyetler işlerinde kullanılacak.

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Türkiye’nin en büyük su üzerinde yüzen dubası Halfeti’de
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