Türkiye’nin en havalı festivali Ürgüp’te başladı

KARADAN VE HAVADAN ÜRGÜP TURU YAPILIYOR

Kent ve balon turu ile masal kent Ürgüp'ü hem karadan hem de metrelerce yükseklikten gören yerli ve yabancı misafirler keyifli dakikalar yaşadığını söyledi. Balon turu yapan Sevgi Tunçöz: "Memleketimizi bu şekilde gökyüzünden görmek çok güzel bir histi" dedi. Romanyalı turist Irına Pavel: "Çok güzel bir manzara var gerçekten nefes kesici" dedi. Üç güzeller bölgesine ailesi ile birlikte gelen Oktay Barut şunları söyledi: "Günü birlik geldik ilk defa görüyoruz çok etkileyici".