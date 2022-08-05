Türkiye’nin en havalı festivali Ürgüp’te başladı

3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali bölgeye gelen turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan 24 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen festival coşkuyla devam etti. Ortalama 45 dakika süren balon turları ile katılımcılara eşsiz deneyim kazandırıldı. Ürgüp Belediyesi tarafından yaklaşık 250 katılımcıya ücretsiz sıcak hava balonuna biniş imkanı verildi.
ÜRGÜP BALON FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, festivale yoğun ilgiden dolayı uçaklarda bilet bulmanın imkansız hale geldiğini ve konaklama yerlerinin tamamen dolduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:
BALON UÇUŞU İLE EŞSİZ MANZARA KEYFİ
Aktürk: "Kapadokya'nın göz bebeği masal kent Ürgüp'te 4 gün boyunca sürecek festivalin bölgede ciddi ekonomik, kültürel ve sosyal hareketliliğin temel taşlarından bir tanesi olacağını ifade ederken sözlerine şöyle devam etti.
"Hem ulusal hem de uluslararası anlamda kentimizi ve ilimizi en güzel şekilde tanıtmanın gayreti içindeyiz. Festivalimize çok yoğun ilgi var kentimize bereket geldi, muazzam ekonomik hareketlilik var şu an ve dört gün boyunca bu artarak devam edecek gibi duruyor".
FESTİVAL MEMNUNİYETLE KARŞILANDI
Festivalin kortej yürüşüne eşlik edenler ise yapılan programdan memnun kaldı. Balayı tatili için bölgeye gelen genç çift şunları söyledi: "Merak ettiğimiz için buraya geldik böyle bir organizasyon yapıldığı içinde teşekkür ederiz. Çocukları ile festival alanına gelen Gözde Göl: "Her yıl olduğu gibi bu yılda festivalden çok memnunuz" dedi. Yasemin Seymen: "Çok güzel bir festival dünya çapında herkesi Kapadokya'ya, Ürgüp'e davet ediyoruz" dedi.
KARADAN VE HAVADAN ÜRGÜP TURU YAPILIYOR
Kent ve balon turu ile masal kent Ürgüp'ü hem karadan hem de metrelerce yükseklikten gören yerli ve yabancı misafirler keyifli dakikalar yaşadığını söyledi. Balon turu yapan Sevgi Tunçöz: "Memleketimizi bu şekilde gökyüzünden görmek çok güzel bir histi" dedi. Romanyalı turist Irına Pavel: "Çok güzel bir manzara var gerçekten nefes kesici" dedi. Üç güzeller bölgesine ailesi ile birlikte gelen Oktay Barut şunları söyledi: "Günü birlik geldik ilk defa görüyoruz çok etkileyici".
ÜRGÜP MİSAFİRLERİNE EŞSSİZ DENEYİMLER KAZANDIRIYOR
Festivalin yanı sıra Ürgüp'e gelen kişiler eşsiz manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çekilirken sıcak hava balonu, atv, at ve deve turları keyifli dakikalar geçirebiliyor ve ayrıca çömlek yapımı ile farklı deneyimler kazanıyor.