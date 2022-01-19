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Giriş Tarihi: 19.1.2022 12:32

Türkiye’nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39’u gösterdi

İHA
Türkiye’nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39’u gösterdi

Van’ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığının eksi 39 dereceye düşmesiyle hayat adeta durma noktasına geldi.

Deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde termometreler eksi 39 dereceyi gösterdi. Çaldıran'da hayat adeta durma noktasına geldi. Geçtiğimiz günlerde eksi 41 dereceyi gören ilçede en son 9 Ocak 1990 tarihinde eksi 46.4 ile rekor derece kaydedilmişti.
Çaldıran ilçesinde gece termometrelerin eksi 39,2 dereceyi göstermesiyle çatılarda uzun buz sarkıtları da oluştu.

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Türkiye’nin en soğuk ilçesinde termometreler eksi 39’u gösterdi
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