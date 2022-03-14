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Giriş Tarihi: 14.3.2022 10:49

Türkiye'nin en soğuk ili oldu! Termometreler eksi 28.2'yi gösterdi...

Türkiye’nin en soğuk ili oldu! Termometreler eksi 28.2’yi gösterdi...

Sivas'ın İmranlı ilçesi, gece sıfırın altında 28,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 24,8 dereceyle Bolu takip etti.

Hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Afyonkarahisar Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı'nda 21,2, Bolu Mudurnu Abant Gölü'nde 19,7 ve Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde 19,3 olarak kaydedildi.

Yine sıfırın altında olmak üzere sıcaklık, Ankara Çamlıdere Çamkoru'da 19,1, Denizli'nin Honaz ilçesi Akbaş köyünde 18,8, Çankırı'nın Orta ilçesi Kayıören köyünde 18,7 ve Ardahan'ın Göle ilçesinde 17,9 derece ölçüldü.

Soğuk hava Sivas merkez ve ilçelerinde de etkili oldu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 12, gündüz ise 6 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Türkiye'nin en soğuk ili oldu! Termometreler eksi 28.2'yi gösterdi...
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