Türkiye’nin en yüksek gölü buz tuttu

Doğu Anadolu'nun saklı güzelliklerinden biri olan, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü, etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tuttu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş'ta aralıklı hafif kar yağışlı, akşam ve gece saatlerinde Van'ın güney ilçeleri ve Hakkâri'de kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan ve çevresi için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.