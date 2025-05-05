Türkiye’nin fındık üretiminde verimi artıracak proje

Ünlü, fındık verimliliğinde en büyük etkenlerinden birinin fındık bitkisinden oluşan kök sürgünlerinde oluştuğunu söyledi. Kök sürgünlerinde doğru ve efektif budama yapılırsa her bir fındık ağacında daha yüksek verim artışı hedeflediklerini kaydeden Ünlü, "TEKNOFEST için bir prototip yaptık, bu prototipi kullanılabilir bir hale getirip deneysel verileri almayı planlıyoruz. Şu anda Türkiye'ye global olarak bakıldığında fındık üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor" dedi.

YÜZDE 55.9 VERİM ARTIŞI

Geliştirdikleri proje ile Türkiye'nin yüzde 71'lik fındık üretimini daha verimli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Ünlü, "Yüzde 70'lik bir üretimin yüzde 55.9 verimle birleşip üretim seviyesinin artması hem ihracat seviyesinden hem de Türkiye'deki fındık üretimi seviyesinden ciddi yol kat etmemiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.