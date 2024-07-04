Türkiye’nin gönül elçileri mezun oldu

Dünyanın dört bir yanındaki Maarif Okulları'ndan mezun olduktan sonra lisans ve lisansüstü eğitimi için Türkiye'ye gelen Maarif Vakfı mezunları, kendi ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü elçisi olacak. Bu yıl 16 ülkeden 52 Maarif mezunu ve bursiyeri Türkiye'deki üniversitelerin farklı bölümlerinden lisans ve yüksek lisans derecesiyle mezun oldular. Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Ortadoğu'dan 28'i kadın, 24'ü erkek mezun ve bursiyer, 15 farklı ilde, 17 farklı üniversitenin 16 farklı bölümünü başarıyla bitirdiler. Mezunlar diplomalarını Türkiye Maarif Vakfı'nın konferans salonunda düzenlenen törenle aldılar. 1452 ülkede 443 okul, 1 üniversite, 21 eğitim merkezi, 39 yurt ile 53 binden fazla öğrenciye hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) kurulduğu yıl olan 2016'dan bugüne kadar 14 bin 100 mezun verdi. Bu mezunlardan 3 bini Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimi alıyor.Dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'ye aşina, Türkçe konuşabilen, Türk kültürü ve geleneğini öğrenen genç nesillerin yetişmesi ülkeler arasındaki kültürel diplomasi aracılığıyla insan köprüsü kurularak ticari ilişkileri de geliştiriyor. Türkiye Maarif Vakfı okullarında okuyan ve ülkesine dönen insan varlığı Türkiye'nin geleceğine, katkı sağlıyor.