Türkiye’nin gözü İzmit Körfezi’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunda Kocaeli'yi ziyaretinde katıldığı 12. Açılış Bayramında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan ''İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi''nin de resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde yaptığı konuşmada bu projeye geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İzmit Körfezi'ni pırıl pırıl yapacağız'' demişti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de gözler Avrupa'nın en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğine çevrildi. Yazılı ve görsel ulusal medya kuruluşları mikrofonlarını ve kameralarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çevirdi. Başkan Büyükakın, İzmit Körfezi'nin nasıl yeniden yaşama döndüğünü anlattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kocaeli'ye verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür etti.

TOPLAMDA 3,8 MİLYON M3 ÇAMUR

Çevre dostu hizmetleriyle Kocaeli'ye sayısız eser kazandıran Büyükşehir Belediyesi, 12. Açılış Bayramı'nda da 58 başlık altında 125 eser ve hizmeti halkımızın hizmetine sundu. Bu projeler içinde çevre yatırımları yine büyük bir yer aldı. Bunların içinde hiç kuşkusuz en dikkat çekeni hem İzmit Körfezi'ni hem de Marmara'yı yakından ilgilendiren dip çamuru temizliği oldu. Proje kapsamında toplam 3,8 milyon metreküp dip çamuru etaplar halinde temizlenecek. 1. etabı 2 Mayıs 2023'te başlayan ve 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi ile bugüne kadar 125 hektarda 1 milyon 013 bin 150 metreküp çamur temizlendi. İhalesi gerçekleştirilen 2. Etap kapsamında 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. Etap temizlik çalışmalarının ardından İzmit Körfezi zamanla tertemiz bir akvaryum görünümüne kavuşacak.

CUMHURBAŞKANI: İZMİT KÖRFEZİ'Nİ PIRIL PIRIL YAPACAĞIZ

Hafta sonunda gerçekleşen 12. Açılış Bayramında yaptığı konuşmada dip çamuru temizliğine ayrı bir yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, birileri çevrenin sadece lafını ederken kendilerinin gerçek çevreciliğin nasıl olduğunu eserlerle gösterdiklerini, Kocaeli'yi daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirdiklerini kaydetti. Bu amaçla İzmit Körfezi'ni temizlediklerini ve eski güzellikleriyle buluşturduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesi'yle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa'nın en büyük çevre projesini burada yürütüyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Projemizin 1,2 milyar liralık ilk etabını tamamladık. Tüm projenin toplam maliyeti ise 2 milyar 504 milyon lira. Projeyi tamamladığımızda denizimizi dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Yani şu anda İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında bu projeye verdiği önem ve Kocaeli'ye kazandırdığı eser ve hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın ve Büyükşehir'e teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, İZMİT KÖRFEZİ'Nİ ANLATTI

Bu gelişmelere paralel olarak yazılı ve görsel basın İzmit Körfezi'nin nasıl temizlendiğini öğrenmek için kameralarını Başkan Büyükakın'a çevirdi. Başkan Büyükakın, bu projeyle dipte biriken 8 milyon ton (3,8 milyon m3) çamurun temizleneceğini aktardı. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğinin Marmara'ya yeniden hayat vereceğini söyleyen Başkan Büyükakın, ''TÜBİTAK ile yıllardır bir çalışma yürütüyoruz. Burada denizde biriken çamur çekiliyor. Çekilen çamur membran tüplerin içine sulu bir şekilde pompalanıyor. Orada içine ilave edilen katkı maddelerle çamur çökertilerek tüplerin içinde hapsediliyor. Yani çamuru bertaraf ediyoruz. Sonra temizlenen suyu denize geri veriyoruz" açıklamasını yaptı.

MARMARA YENİDEN HAYAT BULUYOR

Denizdeki suyun içinde azot ve fosforun olduğunu, bunun da müsilajın ortaya çıkmasına sebep olan mikroorganizmaları beslediğini anlatan Başkan Büyükakın, yapılan dip çamuru temizliğiyle beslenme kaynaklarını ortadan kaldırarak, Marmara Denizi'nin yeniden hayat bulacağını dile getirdi. Başkan Büyükakın, "Müsilajla birlikte denizdeki oksijen seviyesi de azalıyor. Oksijenin azalması denizdeki canlı yaşamını ortadan kaldırıyor. Bütün bunların önüne geçebilmek için bu devasa projeyi uyguluyoruz. Amacımız denizdeki biyoçeşitliliği artırmak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak" şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN: DENİZDEKİ BALIKLAR BİLİYOR

Marmara Denizi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de 23 adet atık su arıtma tesisi yaptık. Ben Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı da yaptım. Müsilaj Eylem Planında bu maddeler hep var. Bir tek biz yapıyoruz. Nasılsa gözükmüyor mantığı ile hareket etmek gelecek yılları da zarara sokmak demektir" ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın, Marmara Denizi'ne yapılan yatırımı kimsenin görmediğini ancak denizdeki balıkların bildiğinin altını çizdi. Denizdeki eko sistemin canlılığı arttıkça yatırımın belli olacağını ifade eden Başkan Büyükakın, yıllar sonra bunların görüneceğini vurguladı.