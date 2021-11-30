Türkiye’nin her yerinden Robot Okulu’na katılım mümkün!

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği 'Robot Okulu' kayıtları başladı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik online (çevrimiçi) eğitimlerin verileceği Robot Okulu'na Türkiye'nin her yerinden katılım da sağlanabiliyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLERE TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN KATILIM İMKÂNI



Lise ve üniversite öğrencileri bu programda Python ile Yapay Zekâ, Photoshop, Arduino, Web Sistemi Geliştirme dersleri görebilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ise çevrimiçi olarak online kodlama ve robotik eğitimleri alabilecek. Her iki eğitim ücretsiz olarak verilecek.

KÖKEN: "DİJİTAL ÇAĞI YAKALAMALIYIZ!"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise resmi Twitter hesabından eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Robot Okulumuz ücretsiz eğitimleriyle Eyüpsultan sınırlarını aşıyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlayarak dijital çağı yakalamalıyız!" Robot Okulu'na katılım için kontenjan ise sınırlı. Kayıt olmak için bir an önce Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesini ziyaret etmelisiniz.