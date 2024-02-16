Türkiye’nin huzur toplantısı Kilis’te yapıldı

Bir dizi inceleme, toplantı için Kilis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve Güvenlik Toplantı" sonrası düzenlediği basın toplantısında Göreve geldiğimiz ilk günden beri, ''Türkiye'nin Huzuru'' dediklerini ifade ederek, "Ülkemizi şehirleri ne kadar güvenli olursa,Vatandaşlarımız kendilerini ne kadar güvende hissederse, huzur ortamı o denli tesis edilmiş olur. Bu amaçla; Huzur ve Güvenlik Toplantılarımızı bütün şehirlerimizde yapıyoruz. Şehir şehir yaptığımız bu toplantılarla verdiğimiz mesaj şudur: Türkiye Yüzyılında; teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine Suç odaklarına yer yoktur" dedi.

Yerlikaya Kilis'ten bir kez daha ifade ettiğini belirterek, "Kim olursa olsun kendini hukukun üstünde gören kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünü kazıyacağız. Kendini güç ve otorite sanan Suç odaklarının hiçbiri, Devletimizden ve milletimizden güçlü değildir. Kilis'in daha huzurlu, daha güvenli olması için yapılan çalışmaları paylaşacağım. Bu dönemde Kilis'te Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) PKK/KCK'ya yönelik 28'i şehir 1'i ise kırsal operasyon olmak toplam 29 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. 29 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahıs tutuklandı, 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. FETÖ'ye yönelik 8 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 4'ü tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Terör örgütü DEAŞ'a yönelik; 26 operasyon yapıldı. 40 şüpheli gözaltına alındı. Bunların18'i tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.Bu operasyonlarda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Değerli Arkadaşlar, Kilis'te zehir tacirlerine yönelik 95 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 710 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların,

65'i tutuklandı.32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılık suçlarına yönelik ise aynı dönemde, Kilis'te 69 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 97 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü, "Kilis'te bu kapsamda son 240 gün içerisinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik, 72 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda, 148 organizatör gözaltına alındı. Bunların 73'ü tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu dönemde; 342 düzensiz göçmen ise yakalandı. Geri gönderme merkezlerimizde bulunan 288 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam etmektedir. Kilis'te Hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç başta olmak üzere kişilere malvarlığına ve devlete karşı, işlenen suçlara karşı kararlı bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda, Kilis'te son 240 günde meydana gelen 4 bin 149 asayiş olayının yüzde 96'sını aydınlatarak, suçluları adalete teslim ettik. Malvarlığına karşı meydana gelen 407 olayın yüzde 81'ini aydınlattık.Kişilere karşı meydana gelen 1.113 olayın ise hamd olsun, Yüzde 99'unu aydınlattık" diye konuştu.