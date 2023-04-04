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Giriş Tarihi: 4.4.2023 19:16 Son Güncelleme: 4.4.2023 19:19

Türkiye'nin iki yeni kültürel değeri daha UNESCO'ya iletildi

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 25 kültürel değeri ile dünyada 3'üncü sırada yer alan Türkiye'nin iki yeni kültürel değeri daha UNESCO'ya iletildi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye’nin iki yeni kültürel değeri daha UNESCO’ya iletildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı "Geleneksel Tulum Yapımcılığı ve İcrası" ile "Geleneksel El Sanatlarını Koruma Programı: Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali"ni UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne 2024 yılında değerlendirilmek üzere sundu.

Geleneksel Tulum Yapımcılığı Türkiye'nin moderatörlüğünde Kuzey Makedonya ile birlikte ortak dosya olarak İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne, Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali ise ulusal dosya olarak İyi Koruma Uygulamaları Listesi'ne aday oldu.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 25 kültürel değeri ile dünyada 3'üncü sırada yer alıyor.Geçtiğimiz yıl 5 yeni kültürel değeri 2023 yılında değerlendirilmek üzere UNESCO'ya sunan Bakanlık, kayıtlı kültürel değer sayısını bu sene aralık ayı itibarıyla 30'a yükselecek. Türkiye, böylece listelere en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler sıralamasında ikinciliğe yükselecek.

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Türkiye'nin iki yeni kültürel değeri daha UNESCO'ya iletildi
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