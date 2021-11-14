Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'nin ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi Uşak’ta açıldı
Giriş Tarihi: 14.11.2021 19:42

Türkiye'nin ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi Uşak’ta açıldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Türkiye’nin ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi Uşak’ta açıldı

Uşak’ta belediye tarafından Türkiye'nin ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi törenle hizmete açıldı.

Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi binasında kurulan Diyabetle Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetli vatandaşlar için hizmet verecek olan merkezin açılış törenine, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Kale, Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Bozer, alanında uzman isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın gerçekleşmesi ile birlikte, "Diyabetle Yaşam Merkezi"'nde incelemelerde bulunuldu. Ege Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de ise ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, 1 uzman psikolog, 1 sertifikalı danışman, 2 diyetisyen ve 8 spor hocası görev alacak. Diyabetli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak merkez, Uşak'ta bulunan 18 yaş altı 250, 18 yaş üzeri ise 5 bine yakın diyabetli vatandaşa hizmet verecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
Son dakika: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi Uşak’ta açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA