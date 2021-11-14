Türkiye’nin ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi Uşak’ta açıldı

Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi binasında kurulan Diyabetle Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetli vatandaşlar için hizmet verecek olan merkezin açılış törenine, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enes Kale, Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Bozer, alanında uzman isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın gerçekleşmesi ile birlikte, "Diyabetle Yaşam Merkezi"'nde incelemelerde bulunuldu. Ege Bölgesi'nde ilk, Türkiye'de ise ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde, 1 uzman psikolog, 1 sertifikalı danışman, 2 diyetisyen ve 8 spor hocası görev alacak. Diyabetli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak merkez, Uşak'ta bulunan 18 yaş altı 250, 18 yaş üzeri ise 5 bine yakın diyabetli vatandaşa hizmet verecek.