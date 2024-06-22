Türkiye’nin ikinci en yüksek 4 bin 135 metredeki Cilo dağı “Reşko” zirvesine tırmandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Trabzon İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programı kapsamında bir grup Trabzonlu dağcı, Ağrı Dağının ardından Türkiye'nin ikinci en yüksek zirvesi olan Hakkari'deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı Reşko Zirvesi'ne tırmandı. Tırmanış lideri Köksal Sonbay ve Uğur Sağıroğlu ile Serhat Eroğlu'ndan oluşan ekip üç gün süren tırmanış sonucunda Reşko zirvesine ulaştı.

Bölgenin eşsiz güzelliği ve doğası karşısında büyülendiklerini söyleyen Tırmanış lideri Köksal Sonbay, "Ülkenin ikinci yüksek zirvesi Reşko, yer yer teknik etapları olan, dağa yaklaşımı ve zirve yolu olarak bayağı yorucu bir zirve. Ama bakir doğası içinde tırmanırken zirveye ulaştığınızda tüm yorgunluğunuza değiyor. Bizi zirvesine kabul ettiğin için teşekkürler Reşko" ifadesini kullandı.