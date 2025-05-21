Türkiye’nin ilk anne-çocuk etkinlik merkezi Bahçelievler’de açıldı

Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, merkezin yalnızca çocuklara değil, aile yapısına bütüncül olarak katkı sağladığını vurguladı. Başkan Bahadır, "Çocuğun gelişimi sadece bireysel değil; ailesiyle kurduğu sağlıklı ilişkiyle mümkündür. Bu merkezle, anne ve çocuğu birlikte sürecin merkezine koyduk," dedi. Bahçelievler'deki bu yenilikçi uygulama, İstanbul'un diğer ilçelerindeki benzer projelerden ayrışıyor. Çocuklar, akranlarıyla bir arada oyunla öğrenirken; anneleriyle birlikte nitelikli zaman geçiriyor ve bu deneyimi paylaşarak yaşıyor. Böylece hem sosyal gelişimleri destekleniyor hem de anneler çocuklarının dünyasına daha yakından tanıklık etme imkânı buluyor.

MERKEZDE HER GÜN DÖRT OTURUM DÜZENLENİYOR

Her oturumda 10 çocuk ve annesi yer alıyor. Böylece günlük 40, haftalık 100 farklı çocuk ve ailesi bu hizmetten yararlanabiliyor. Çocuklar haftada iki gün, birer saatlik seanslarla merkeze katılıyor.

Proje, "belediyecilik sadece altyapı değil, insana ve aileye yatırımdır" anlayışıyla hayata geçirildi. Başkan Bahadır, projeye emek veren tüm ekip arkadaşlarına, eğitimcilere ve destek sağlayan kurumlara teşekkür etti.

Anne-Çocuk Etkinlik Merkezi'nin ilçeye, çocuklara ve ailelere hayırlı olmasını dileyen Dr. Hakan Bahadır, merkezin mutlu, sağlıklı ve güvenli bireyler yetişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Kızıyla birlikte açılışa katılan Cemile İsimsiz kahraman isimli vatandaş, "Çok faydalı bir yer. Keşke bütün mahallelerde olsa. Çocuklarımız mutlu olunca Bizler de çok mutlu oluyoruz. Böyle bir yeri çocuklarımıza kazandırdıkları için belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.