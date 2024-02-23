Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Gaziantep’te

Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilen insanlı ilk uzay misyonunun dönüşünde geleceğin astronotları ile buluştuğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Gezeravcı, çocukluğundan beri uzaya ilgisinin olduğunu ama kendisini orada görmeyi hayal etmediğini fakat yeni neslin artık bunu rahatlıkla hayal edebildiğini vurguladı. Gezeravcı, "Devletimizin iradesi çok güçlü. Bu güçlü iradeyle Türkiye uzayda hak ettiği yeri almış durumda. Bundan sonrada bu yolu gelecek nesil yürüyecek" şeklinde konuştu.

İnsanlı uzay yolculuğunun ötesinde Türkiye'nin daha büyük hedefleri olduğunu söyleyen Gezeravcı, "Gelecek yıllarda, yakın bir dönemde ülkemiz bunu tamamen kendisi gerçekleştirecek. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışmaları sürdürüyor. Yakın gelecekte devletimizin büyükleri tarafından nice müjdeli haberler paylaşılacak. Ülkemiz ciddi hedefler koymuş durumda ve başardığımız sadece ülkemizin koyduğu hedeflerden bir tanesi. Bu konuda ülkemizin 10 hedefi var, alnımızın akıyla ilk hedefi tamamladık, geldik. Diğer 9 hedefi de tamamlamak üzere ilerlemeler devam ediyor. Ülkemiz gelecekte kendi roket ve yakıtıyla uzay yolculuğu yapacak. İnşallah müjdeli haberleri alacaksınız yakın zamanda" dedi.

Katılımcılara 14 gün boyunca uzayda yaptığı deneylerle ilgili bilgi veren Gezeravcı, "Dönüşümüz ertelenince planlanan deneylerin yanı sıra ilkokul çağındaki kardeşlerimiz için de yer çekimsiz ortamın ne tür bir değişiklik yaptığını anlatabilmek için deneyler gerçekleştirdik. İlk 14 günde zamanımız olmadığı için uzayan günü gayet güzel bir şekilde değerlendirdik. Meraktan soranlar oldu 'dönüş esnasında bu gecikmeden etkilendiniz mi, üzüldünüz mü, dönmek istediniz mi' gibi. Türkiye Cumhuriyetimiz için 100 yıldır hayal edilen bir ortamda bulunurken orada üzülme ya da geri dönüşü beklemek mümkün değil. Elimize geçen her dakika nimettir" diye konuştu.

Gezeravcı'ya teşekkür eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gezeravcı'nın şanlı Türk bayrağını uzayda dalgalandırdığını ve Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına dikkat çeken Tahmazoğlu, "Ülkemizin hedefleri büyük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli bir hedefimizi daha hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyoruz" dedi.