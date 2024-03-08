Türkiye’nin ilk kadın subaylarından Albay İnci Arcan: Kadın bizatihi bir zenginliktir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Datça'da ikamet eden ve Türkiye'nin ilk kadın subaylarından biri olan 86 yaşındaki Emekli Muhabere Alay İnci Arcan ziyaret edildi.

1938 doğumlu olan İnci Arcan, 30 Ağustos 1955 yılında Kara Harp Okuluna giriş yapmış, mezun olduktan sonra Genel Kurmay Başkanlığı muhabere bölümünde ilk görevine başlamıştır, daha sonra GATA Hemşire Okul Komutanı görevinde bulunmuş, çalıştığı süre zarfında ilk kadın subay olarak birçok alanda ödül almış, 20 Nisan 1983 yılında emekli oldu.

Jandarma ekiplerini büyük bir memnuniyetle karşılayan Albay Arcan'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Arca, anılarını anlattı, tavsiyeleri verdi. Arcan, "Kadının gücü önemlidir, şundan dolayı; Atatürk der ki; Kadının fakiri yoktur, kadın bizatihi bir zenginliktir." dedi.