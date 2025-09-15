Türkiye’nin ilk ‘kırsal uydu kenti’ne tam not

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın 16 mahallesindeki afetzedeler için Kumlu ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti"nde yaşam başladı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce Hatay'ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" kuruldu. Betonarme ve çelik karkastan inşa edilen ve her biri 100 ila 125 metrekare aralığında 3+1 şeklinde planlanan 692 evden 585'inin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

Evlerine yerleşen depremzedeler, yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından şehirde başlatılan ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunun yürütüldüğünü söyledi. "Kırsal uydu kent"teki evine yerleşen afetzedelerden 5 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Kemişli, depremde evlerini kaybettiklerini hatırlattı.

Şu an yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kemişli, sözlerini şöyle sürdürdü: "6 Şubat'tan sonra bayağı zorlandık, çadırlarda kaldık, evlerimiz yıkıldı. Allah razı olsun devletimizden kısa sürede bize bu güzel evleri yaptı ve şu an rahatladık. Bir hayaldi, hayalimiz gerçekleşti, mutluyuz. Evimizin kalitesi gayet güzel, betonarme olması olsun, oda sayısı bakımından olsun çok iyi, aileme yetiyor, böyle bir şey beklemiyorduk." Eşi Sabah Kemişli (48) ise sabırla bugünleri beklediklerini ve sonunda muratlarına erdiklerini vurguladı.