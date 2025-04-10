Türkiye’nin ilk müzik okulu yeni yeteneklerini arıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul müfredatının tamamen uygulandığı okulda, ders programına özel olarak hazırlananmüzik branş dersleri ilave ediliyor. Bu sayede öğrenciler iyi bir akademik eğitimin yanı sıra sanatsal donanımlara sahip bir birey olarak yetişiyor. Eğitimler alanında uzman akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ve TRT sanatçılarından oluşan güçlü bir kadro tarafından veriliyor. Müfredat kapsamında öğrenciler; ud, kanun, keman, ney, tanbur, klasik kemençe, kabak kemâne, mey, kaval, balaban, ritim sazlar (kudüm, bendir, daire) ve bağlama gibi geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla eğitim alıyor. Ayrıca solfej-nazariyat, ritim uygulamaları, ses eğitimi-repertuvar ve oyunlu müzik tarihi dersleri ile müziğin temellerini en iyi şekilde öğreniliyor.