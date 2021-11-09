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Giriş Tarihi: 9.11.2021 12:52 Son Güncelleme: 9.11.2021 13:45

Türkiye’nin ilk organ bağışı festivali Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye’nin ilk organ bağışı festivali Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşti

Türkiye’nin ilk olarak Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Organ Bağışı Farkındalık Festivali düzenlendi. Nakil bekleyen 26 bin kişinin dileğinin bir yaşam olduğunu belirten Rektör Özkan organ bağışı çağrısında bulundu.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) iş birliğinde düzenlenen Organ Bağışı Farkındalık Festivali "Dileğim Bir Yaşam" sloganıyla Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi önü etkinlik alanında gerçekleştirildi. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören, öğretim üyeleri, organ nakli hastaları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

26 BİN KİŞİ ORGAN BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan 3-9 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye'de 26 bin kişinin acil organ beklediğini de belirten Rektör Özkan, "Bu da ancak organ nakliyle mümkün. Şuan konuşurken bile bir kişi muhtemelen organ beklerken hayatını kaybetti. Bu konuda sanırım empatimiz çok yüksek değil. Çünkü anladığım kadarıyla eksikliğini hissettiğimizde önemini anlayabiliyoruz. Bu anlamda organ nakli hakikaten çok kıymetli. Hepimiz bir gün organ bekleyen kişi olabiliriz. 3-9 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası vesilesiyle lütfen farkında olalım, cana can katalım." diye konuştu.

ORGAN NAKLİNE DİKKAT ÇEKELİM

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Reha Sermed Aygören, organ nakli bekleyen insan sayısının her geçen gün arttığını belirterek bu tür etkinliklerin bağış için katkı sağladığını söyledi. Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Nilgün Bilal ise Organ Bağışı Farkındalık Festivali kapsamında herkese 'dileğim bir yaşam' etiketiyle sosyal medyada organ bağışı için mesajların paylaşılması ve Türkiye çapında ses getirecek bir kampanyaya dönüştürme çağrısında bulundu. Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şahan da organ bağışı çağrısında bulundu.

DİLEK BALONLARI İLE BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPILDI

Organ Bağışı Farkındalık Festivaline katılan Su Sporları, Paten, Rekreasyon ve Animasyon, Müzik Topluluğu gibi çeşitli alanlardaki Öğrenci Toplulukları kurdukları stantlarla organ bağışına dikkat çekti. Ayrıca öğrenci toplulukları müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerle festivale renk kattı. Festivalin sonunda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, öğretim üyeleri hastalar ve öğrenciler dilek balonları uçurarak bağış çağrısında bulundu.

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Türkiye’nin ilk organ bağışı festivali Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşti
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