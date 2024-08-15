Türkiye’nin ilk terör şehidinin ailesi yalnız bırakılmadı

15 Ağustos 1984'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan'ın Mertekli köyündeki mezarı başında dualarla anıldı.Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Serdar Demirci şehit Süleyman Aydın'ın şehadet yıl dönümünde şehidin emaneti olan ailesinİ ve Erzincan'a yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan şehit kabrini ziyaret etti.Ziyarette şehit ailesine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamları iletildi, şehidin mukaddes ruhu için dualar edildi.