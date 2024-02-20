Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı GUHEM’de: Gençlerimizi muhakkak bekliyorum

'GUHEM'DE ÖNCÜ ADIMLAR ATTINIZ'

2023 Eylül'de dünyaca ünlü 70'i aşkın astronotun katılımıyla, BTSO öncülüğünde, Bursa Business School ve GUHEM ev sahipliğinde düzenlenen Planetary Congress'e katıldığını belirten Gezeravcı, "GUHEM olarak ülkemizin tarihinde hiç yapmadığı bir görevin öncü adımlarını attınız burada. Hiç ait olmadığımız bir topluluğu, ülkemizin bünyesinde ilk defa buluşturma imkanına vesile oldunuz. Bizler açısından muazzam bir tecrübeydi. GUHEM'in organizasyonu bu alanda hizmet etmiş, tecrübeleri en üst seviyede olan insanlarla bu önemli misyon öncesinde bizlerin buluşmasını sağladı.