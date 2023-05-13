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Giriş Tarihi: 13.5.2023 16:02 Son Güncelleme: 13.5.2023 17:05

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Siirt'te büyük ilgi gördü

Tanıtım amaçlı Siirt'e getirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Siirtlilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Siirt’te büyük ilgi gördü

56 SRT 56 plakalı Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda görücüye çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Meydanında yerli ve milli otomobili inceleyen vatandaşlar TOGG'a hayran kaldı.

Merkezde görücüye çıkan arabayı halk yakından incelerken, bazı vatandaşlar araca binip hatıra fotoğrafı çektirdi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kendi arabamızı kendimiz üretiyoruz diyerek TOGG'un Siirt'e hayırlı olmasını diledi.

YERLİ OTOMOBİLİN ÜRETİLMESİ ÇOK BÜYÜK BİR HİKAYE

Siirt Valiliği önünde araç sürüşü hakkında bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, "Çok mükemmel bir araba, müthiş bir şey yerli otomobilin üretilmesi çok büyük bir hikâye ve bu hikâyenin başarılı olması çok kısa bir sürede gerçekleşti. Şuanda segmentinde çok üstün bir araba ve fiyatı da oldukça uygun, aynı segmentteki araçlarla kıyaslandığında, çok kısa bir zamanda Türkiye'nin her yerinde sonrasında da dünyada göreceğiz inşallah. Bu güne kadar sürdüğüm en güzel araba." dedi.

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG Siirt'te büyük ilgi gördü
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