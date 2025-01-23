Türkiye’nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar 13’üncü yılını kutladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinin Gebece köyünde henüz bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar'a, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli gerçekleştirildi. Yeni yüzüyle 13. yılını dolduran Uğur Acar, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi. Ziyarette yıl dönümü için hazırlanan yaş pastayı kesen Uğur Acar, pasta üzerindeki mumları söndürdükten sonra Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür etti.

ONLARCA HASTAYA UMUT OLDU

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'nin ilk yüz naklinin üzerinden tam 13 yıl geçtiğini ve bu tarihi operasyonun, sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlık adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi olarak Türkiye'de daha önce yapılmayanı gerçekleştirmenin sadece bilim dünyasına değil, yüz nakli bekleyen onlarca hastaya da umut olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Bu süreçte ilk hastamız olan Uğur Acar'ın cesareti, güçlü duruşu hem bize hem de nakil bekleyen bir çok hastaya ilham oldu. Bugün de Uğur'un yeni yüzüyle geçirdiği 13. yılı kutluyoruz ve onun nice sağlıklı, mutlu yıllar görmesini diliyoruz" dedi.

Rektör Özkan, yeni hastane binasıyla sağlık hizmeti kapasitelerini çok daha yukarıya taşıyacaklarını ve insan hayatına dokunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

ORGAN BAĞIŞI HALA BEKLEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL

Nakli gerçekleştiren ekibin başındaki, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, 13 yıl önce gerçekleştirdikleri operasyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu ve o dönemler çok dikkat çektiğini söyledi. Acar'ın sağlık durumunu sıklıkla ve yakından takip ettiklerini anlatan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Uğur sağlığına çok dikkat etmeli. Beslenmesinden uyku düzenine çok dikkat etmesi gereken faktörler var. Organ nakli bağışı ne yazık ki hala istediğimiz seviyelerde değil. Yüz nakli bir yana karaciğer, böbrek, rahim, kalp bağışları bile hala çok düşük seviyelerde. Bağışla hayata tutunan hastalarımızın bazılarının aileleri bile organ bağışında donör olmada ne yazık ki olumsuz cevap veriyorlar" dedi. Uğur Acar da bu anlamlı günde duygularını paylaşarak sağlık dolu 13 yılı geride bırakmanın mutluluğunu dile getirdi.