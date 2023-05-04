Haberler Yaşam Haberleri Türkiye’nin konuştuğu 12 yaşındaki S.T.K’yı Esra Erol buldu.
Giriş Tarihi: 4.5.2023 23:31 Son Güncelleme: 5.5.2023 09:01

Türkiye’nin konuştuğu 12 yaşındaki S.T.K’yı Esra Erol buldu.

Annesinin arkadaşı 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç tarafından 12 gündür kaçırılan S.T.K ‘yı Esra Erol buldu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Türkiye’nin konuştuğu 12 yaşındaki S.T.K’yı Esra Erol buldu.

12 gün önce baba Orçun Kalafat ve teyzesiyle birlikte Esra Erol'un programına katılarak "12 yaşındaki kızım kayıp." Diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Günlerdir her yerde aranan S.T.K bulundu.

22 Nisan gecesi evinin önünden bir taksiyle alındıktan sonra, tam 12 gün sırra kadem basan S.T.K, Esra Erol sayesinde Ankara Cebeci'de bulundu. Günlerdir titizlikle çalışmalarını yürüten Esra Erol ve ekibi tek tek tüm ihbarları arayarak değerlendirdi. Küçük kız sokak sokak her yerde arandı.

Bulunmadan hemen önce 12 yaşındaki S.T.K'nın babasıyla konuşması kan dondurdu. Annesi Ayşegül Uğur'un herşeyi bildiğini ifade eden S.T.K, yasaklı madde kullandırdığını ve daha birçok iddia da bulundu.

Annesi Ayşegül ve annesinin sevgilisi Murat Kol tarafından 1,5 yıldır istismar edildiğini, kullanmadığı yasaklı madde kalmadığını babasına itiraf eden küçük S.T.K, koruma altına alındı.

Esra Erol'da programına gelen ihbarlarla yeri tespit edilen 12 yaşındaki S.T.K ve Fatih Mehmet Dinç'in yeri Emniyet güçlerine haber verildi. Emniyet ekipleri bulunduğu yere gelerek Fatih Mehmet Dinç'i gözaltına aldılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Teröristlerin desteğine ses çıkarmayan Ekrem İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu
The Economist'in skandal kapağına peş peşe tepki: 14 Mayıs'ta cevabını alacaklar
Madde bağımlısı doktor 600 kişilik örgütü ele verdi: Operasyonun detaylarına SABAH ulaştı
17/25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğu Kılıçdaroğlu'nun aklına 10 yıl sonra geldi!
SON DAKİKA | Sırbistan'da silahlı saldırı: 8 ölü, 13 yaralı
CHP'den ırkçı afiş! "Romanlar 14 Mayıs'ta bu karikatürü unutmayacak"
Teröristbaşı Cemil Bayık'tan alçak tehdit! Kılıçdaroğlu'na destek verdi: Seçilmezse iç savaş çıkartırız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tetikçi Batı medyası yine iş başında! Türkiye düşmanlarından Erdoğan nefreti
İYİ Partili Orhun Ertürkmen’in ‘TIR yalanı’ deşifre oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin konuştuğu 12 yaşındaki S.T.K’yı Esra Erol buldu.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA