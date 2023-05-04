Türkiye’nin konuştuğu 12 yaşındaki S.T.K’yı Esra Erol buldu.

12 gün önce baba Orçun Kalafat ve teyzesiyle birlikte Esra Erol'un programına katılarak "12 yaşındaki kızım kayıp." Diyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Günlerdir her yerde aranan S.T.K bulundu.

22 Nisan gecesi evinin önünden bir taksiyle alındıktan sonra, tam 12 gün sırra kadem basan S.T.K, Esra Erol sayesinde Ankara Cebeci'de bulundu. Günlerdir titizlikle çalışmalarını yürüten Esra Erol ve ekibi tek tek tüm ihbarları arayarak değerlendirdi. Küçük kız sokak sokak her yerde arandı.

Bulunmadan hemen önce 12 yaşındaki S.T.K'nın babasıyla konuşması kan dondurdu. Annesi Ayşegül Uğur'un herşeyi bildiğini ifade eden S.T.K, yasaklı madde kullandırdığını ve daha birçok iddia da bulundu.

Annesi Ayşegül ve annesinin sevgilisi Murat Kol tarafından 1,5 yıldır istismar edildiğini, kullanmadığı yasaklı madde kalmadığını babasına itiraf eden küçük S.T.K, koruma altına alındı.

Esra Erol'da programına gelen ihbarlarla yeri tespit edilen 12 yaşındaki S.T.K ve Fatih Mehmet Dinç'in yeri Emniyet güçlerine haber verildi. Emniyet ekipleri bulunduğu yere gelerek Fatih Mehmet Dinç'i gözaltına aldılar.