Türkiye'nin konuştuğu imam SABAH'a açıklamalarda bulundu: "İnsanlar karşılıksız iyiliğe hasret kalmış"

Şuhut ilçesine bağlı 161 haneli Demirbel köyünde 3 yıldır imamlık yapan Adem Eser'in örnek davranışı herkesin takdirini topladı. Sosyal medyada gündem olan Adem Hoca güler yüzü ve sözleri ile yürekleri ısıttı. Aracıyla zorlu kış şartlarında karayolunda ilerlemeye çalışan yolculara çay ve bisküvi ikramında bulunan Adem Hoca, görüntülerde kendisine nereden geldiğini soran kişiye Demirbel Köyü'nün imamı olduğunu, insanlar üşümesin diye çay ve bisküvi dağıttığını, bunların parayla satıldığını zannedenlerin ise almadığını dile getirdi. Çayı ve bisküviyi Allah rızası için dağıttığını söyleyen Adem Eser'e SABAH ulaştı.

"ALLAH RIZASI İÇİN YAPTIM"

İlk görev yeri olan Afyonkarahisar'da 3 yıldır herkesin yardımına koştuğunu belirten Adem Hoca, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "İkindi namazından çıktıktan sonra yolun kapandığını gördüm. Soğuk havada yolda kalanların içleri ısınsın, üşümesinler diye çay bisküvi verdim. Para vermek istediler ama ben bu işi Allah rızası için yaptığımı söyledim. Böyle bir şey beklemediklerini söylediler. Çok memnun oldular. Bir büyük termos çay dağıttım. Bitene kadar bütün araçları dolandım. Anadolu insanı karşılıksız iyilik yapmayı sever. İnsanlar, karşılıksız iyiliğe hasret kalmış. Bizim derdimiz menfaat değil. Bizler merhamet edeceğiz ki merhamet bulalım. " diye konuştu.