Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı: Eylem Tok polislerden önce gelip...

Ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğulları T.C., 1 Mart gecesi Eyüpsultan Kemerburgaz'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lük cipiyle çarpmıştı. Çarpma sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişinin de yaralamıştı. Ehliyetsiz çocuğun, yazar annesi Eylem Tok'un olay yerine gelerek yaralılara ait cep telefonlarını alıp oğlunu kaza yerinden kaçırmıştı. Anne Tok, oğlu T.C.'i alarak Mısır'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 1 Mart gecesi 23:50'de 18 yaşından küçük olan T. C.'nin 34 EEG 06 plaka sayılı araç ile seyir halinde iken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araçlara çarpması neticesinde bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.Başsavcılık, kazadan hemen sonrasında polislerin olay yerine gitmeden önce T. C.nin annesi olan Eylem Tok'un olay yerine gelerek T. C.'yi olay yerinden kaçırdığı, olay yerine gelen görevlilerin kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün tespiti amacıyla soruşturma işlemlerine başlanıldığına değindi.Kazaya karışan aracın şirket adına kayıtlı olması nedeniyle aracı kullanan şahsın ve adres bilgilerinin tespit edildikten sonra yapılan araştırmada T. C. ile annesi Eylem Tok'un kazadan 4 saat sonra İstanbul havalimanından Mısır'a çıkış yaptıklarının tespit edildiği vurgulandı.Tespitin gerçekleşmesiyle T.C. hakkında "Bir Kişinin Ölümü İle Birlikte Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebebiyet Vermek" suçundan anne Eylem Tok hakkında "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma başlatıldığı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.