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Giriş Tarihi: 8.12.2021 15:32 Son Güncelleme: 8.12.2021 15:34

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Yunus Göç Cihan bebeği dövmüştü!

AA
Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Yunus Göç Cihan bebeği dövmüştü!
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Son dakika haberi: Gaziantep'te Cihan bebeği darbeden baba Yunus Göç hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Cani adam içi "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Kan donduran olay Gaziantep'te yaşanmıştı. Fabrika işçisi Yunus Göç, Kahvelipınar Mahallesi'ndeki evinde ağlayan 2 aylık oğlu Cihan'ı darp etmişti.

SON DAKİKA: Gaziantep'te babasının işkence ettiği, günlerdir tedavisi süren Cihan Bebek'ten haber geldi! | Video

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılıp tepkiye yol açması üzerine gözaltına alınan Göç, nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.

Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Cihan bebek, geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alınmış sonrasında da taburcu edilmişti.

Bebeğini darbeden baba hakkında ise bugün son dakika gelişmesi yaşandı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yunus Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

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Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Yunus Göç Cihan bebeği dövmüştü!
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