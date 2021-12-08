Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme! Yunus Göç Cihan bebeği dövmüştü!

SON DAKİKA: Gaziantep'te babasının işkence ettiği, günlerdir tedavisi süren Cihan Bebek'ten haber geldi! | Video
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılıp tepkiye yol açması üzerine gözaltına alınan Göç, nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.
Beyin kanaması geçiren Cihan bebek ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
Cihan bebek, geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesinden hastanenin normal servisine alınmış sonrasında da taburcu edilmişti.
Bebeğini darbeden baba hakkında ise bugün son dakika gelişmesi yaşandı.
20 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Yunus Göç hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.