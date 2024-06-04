Türkiye’nin kurban bağışları dünya mazlumlarının sofrasına ulaşacak

Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, hayırseverlerin kurban bağışlarını dünyanın farklı noktasındaki mazlumların sofrasına ulaştıracak. Başta Türk Kızılay ve Türk Diyanet Vakıf olmak üzere insani yardım dernekleri, bağışlanan kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak Türk Kızılay bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı çalışmada, vekaletle kurban bedelini yurtiçi ve Filistin-Gazze için 11 bin 750, yurtdışında 4 bin 300 olarak belirledi. Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 128 bin hisselik kurban kesmeyi ve 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor. Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu yıl ihtiyaç sahiplerine bağışları ulaştırmayı amaçlıyor. Vakıf, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurtiçinde 11 bin 750, yurtdışında ise 4 bin 750 lira olarak duyurdu.İHH İnsani Yardım Vakfı, bayram kampanyası kapsamında Türkiye dahil 60 ülkede kurban kesmeyi planlıyor. Vakıf, kurban bedelini bu yıl yurtiçi ve yurtdışında 6 bin 700 lira olarak belirledi. Ayrıca İHH, yurtiçinde ve dışında 75 bin çocuğa bayramlık kıyafet yardımında da bulunacak. İHH, bu sene Gazze'deki çalışmalarına daha çok ağırlık verecek. Vakıf, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sebebiyle farklı ülkelerde keseceği kurbanları, paylar halinde konservelenmiş ve dondurulmuş şekilde Gazze'ye ulaştıracak. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Kurban; Allah'a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır" mesajıyla bayram yardımı organizasyonları düzenleyecek. Derneğin kurban bağış bedeli Afrika'da 3 bin 800, Asya'da 4 bin 300, Arakan kampları ve Yemen'de 6 bin, Gazze'de 30 bin, Türkiye'de 11 bin 700 ve Filistin kamplarında ise 11 bin lira olarak belirlendi.Deniz Feneri Derneği, "Kurbanda Kardeşliği Hisset" sloganıyla kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Dernek bir hisse kurban bedelini yurtiçinde 12 bin, yurtdışında 3 bin 600 lira olarak açıkladı. Yardımeli Derneği, "Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa" temasıyla kurban organizasyonu düzenleyecek. Dernek, kurban hisse bedelini Afrika için 3 bin 500, Asya için 5 bin, Türkiye-Balkanlar-Lübnan (Filistin mülteci kampları) için 9 bin 500, Filistin için 17 bin 500 ve Gazze için 11 bin 750 lira olarak duyurdu. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 47 ülkede yaklaşık 3.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. İDDEF, bu yıl vekâlet yoluyla yurtdışı kurban kesiminde küçükbaş kurban bedelini 3 bin 500 lira, büyükbaş hisse bedelini ise 3 bin lira olarak belirledi. Sadakataşı Derneği, Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 30 ülkede kurban kesmeyi hedefliyor. Ayrıca, Mehmetçik Vakfı gibi birçok kuruluş da yurtiçinde kurban yardımı organizasyonu düzenleyecek.