Türkiye’nin mühendis kızlarına tam destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdükleri Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında yaklaşık 55 bin kız öğrenciye ulaşıldığını söyledi.İlk fazı 31 Aralık 2021'de tamamlanan projenin 2022-2024 yıllarını kapsayan ikinci fazının ise Ocak 2022'den beri devam ettiğini belirten Göktaş, proje ile kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisinin arttığını ifade etti. Göktaş, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi ile mühendis olmak isteyen kız öğrencileri geleceğini inşa eden mühendisler olmaları için teşvik ediyoruz.Kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdüğümüz proje kapsamında 125 lisede 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene; üniversitelerde ise 931 öğrenci olmak üzere yaklaşık 55 bin kız öğrenciye ulaştık" ifadelerini kullandı. Öğrencilere burs imkânıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, "sosyal mühendislik" sertifika programı eğitimleri ile mentorlük ve son sınıflar için koçluk desteği verildiğini belirten Göktaş, mezun olan öğrencilerin, proje paydaşı şirketler grubu ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edildiğini duyurdu. Göktaş, "Kız öğrencilerin farkındalığını artırarak daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını, mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri haline gelmelerini hedefliyoruz" dedi.