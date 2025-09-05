Türkiye’nin öncülüğünde kurulan W20, 10 yaşında! 10 yılda tek misyon: "Değişime herkes için öncülük eden kadınlar"

Türkiye'nin dönem başkanlığında 2015 yılında kurulan Women 20 (W20), geride bıraktığı on yılda kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek ve küresel politikalara yön verecek öneriler geliştirmek için yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda önemli bir aktör haline geldi.

KURULUŞ VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Kadın 20 (Women 20 - W20), dünyanın en etkili küresel ekonomik iş birliği platformu olan G20'nin açılım gruplarından biri olarak, 2015 yılında Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında kuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl boyunca G20 ülke liderleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda oy birliğiyle hayata geçirilen W20'nin ilk zirvesi, aynı yıl İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kuruluş kararının ardından W20 çalışmalarını planlama, yürütme ve hayata geçirme görevi Türkiye'nin önde gelen üç sivil toplum örgütü KAGİDER, TİKAD ve KADEM'e verildi. 6 Eylül 2015'te yapılan resmi lansmanda IMF Başkanı Christine Lagarde, ITC Başkanı Arancha González ve UN Women Başkan Yardımcısı Lakshmi Puri gibi isimler W20'nin kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sunacağına dair görüşlerini dile getirdi.

GÖREV VE ÇALIŞMA ALANLARI

W20'nin temel görevi; kadınların ekonomik olarak güçlenmesi için öncelikli temaları belirlemek, yıl boyunca bu alanlarda çalışmalar yürütmek ve sonuçları Liderler Zirvesi'nde G20'ye tavsiye şeklinde sunmak.

Çalışma gruplarının başlıkları "Kadın Girişimciliği ve Finansal Kapsayıcılık," "Tarım," "İklim Adaleti ve Çevre," "Kadına Yönelik Şiddet," "Bakım Ekonomisi," "Afet Yönetimi," "Dijitalleşme" ve "Yapay Zeka" olarak sıralanıyor.

İLKLERİN YILI: 2015 TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞI

2015'te ilk adımın Türkiye'de atıldığı W20, Güney Afrika Cumhuriyeti dönem başkanlığında 10. yılını tamamladı. Türkiye, ilk W20 deklarasyonunu yayımlayarak kadınların yaşadığı küresel sorunları liderlerin gündemine taşıdı. Kadın mültecilerin sorunları ise lider eşlerinin katıldığı özel bir oturumda ilk kez ele alındı.

Aynı yıl G20 tarihinde ilk kez Enerji Bakanları toplantısı gerçekleştirildi. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya dönük öneriler gündeme geldi.

ON YILDA ÖNE ÇIKAN BAŞARILAR

W20 kurulurken hedeflenen, kadınların iş gücüne katılım oranını artırarak kadınlar ve erkekler arasındaki farkı 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltmaktı. ILO'nun 2024 Women at Work in G20 Raporu'na göre, bu fark yaklaşık yüzde 19 oranında azaldı. Ayrıca G20'nin 100 milyon çalışan kadın hedefi de tutturuldu.

Türkiye'de kadınların akademideki temsiliyetinde de artış yaşandı. YÖK verilerine göre kadın akademisyen oranı yüzde 47'ye, yükseköğretime erişimde kadın öğrenci oranı ise yüzde 53'e çıktı.

GELECEĞE BAKIŞ

W20, önümüzdeki on yılda da kadınların her alanda elde ettiği kazanımları artırmayı hedefliyor. Platformun mottosu değişmedi:

"W20: On Yıl, Tek Misyon: Değişime Herkes İçin Öncülük Eden Kadınlar."