Türkiye’nin önde gelen araç kiralama siteleri kopyalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte araç kiralama siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırarak mağdur eden şebeke tespit etti.

DOLANDIRICILARDAN 8 MİLYON LİRALIK VURGUN

Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından; Edirne merkezli Mersin, Adana, Şanlıurfa, İstanbul ve Samsun'da, 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Dolandırıcıların son 5 ay içerisinde 193 dolandırıcılık olayında 8 milyon Türk lirası haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Edirne emniyetindeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN ARAÇ KİRALAMA SİTELERİ KOPYALANDI

Türkiye'nin önde gelen araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kurarak, araç kiralama bedeli adı altında gönderilen IBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para istedikleri belirlendi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılar, oltalama (Phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden "Yüksek Kazanç Vaadi" ile hikaye kısmından borsa ve Forex paylaşımları yaptı. Hesapta ekli kişilere DM yoluyla "Ben bu borsaya 1000 lira koydum, bir hafta sonra 10 bin lira oldu. Sen de kazanmak istersen haberleşelim" mesajı gönderdi. Kendilerine mesaj atanın dolandırıcı olduğunu anlamayan kişiler borsaya para yatırmak istediklerinde ise dolandırıcılar yine mesaj yoluyla "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları bir başka şebeke üyesinin telefon numarasını paylaşıp güvenebileceği teminatını verdi. Sözde yatırım danışmanının WhatsApp üzerinden paylaştığı banka hesabına para yatıran kişiler, kendilerine vaad edilen parayı geri alamayınca dolandırıldıklarını anladı.