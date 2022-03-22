Türkiye’nin orman varlığı bir yılda 177 bin hektar arttı

Türkiye'deki orman varlığı, Orman Genel Müdürlüğünün yaptığı bakım, rehabilitasyon, ağaçlandırma çalışmaları ve çeşitli eylem planlarıyla her yıl düzenli olarak artıyor. Ülkenin orman varlığı geçen yıl 177 bin hektar daha artarak, 23,1 milyon hektar oldu.

AA muhabirinin, Orman Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin orman varlığı son yıllarda düzenli artış gösteriyor.

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektarı buldu. 2020 yılında 22 milyon 933 bin hektara ulaşan söz konusu varlık, bir yılda 177 bin hektar daha artarak geçen yıl itibarıyla 23 milyon 110 bin hektara yükseldi.

Yapılan çalışmaların yanı sıra çeşitli ağaçlandırma projeleriyle orman varlığının gelecek yıl 23,4 milyon hektara, 2024'te de 23,5 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.

Ormanların yüzde 94,48'ini korular, yüzde 5,52'sini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2020 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 786 milyon metreküp arttı.

Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp, ağaçların yaş bileşenlerini ve artışını da etkiledi. 1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artış 28 milyon metreküp iken geçen yıl 47,6 milyon metreküpe ulaştı.

Ülke genelindeki ormanlık alanın yüzde 40'ı meşe, kayın, kızılağaç, kestane, gürgen gibi geniş yapraklı ağaç türlerinden, yüzde 60'ı ise kızılçam, karaçam, sarıçam, köknar, ladin, sedir gibi iğne yapraklı ağaç türlerinden oluşuyor.

BAKIM, GENÇLEŞTİRME VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Türkiye'deki ormanların sağlığı, devamlılığı ve çoğalması için Orman Genel Müdürlüğü tarafından bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bakım çalışmaları kapsamında geçen yıl 8 bin 732 hektarı budama olmak üzere toplam 672 bin 215 hektarda faaliyetler gerçekleştirildi.

Söz konusu alanda, gençlik ve sıklık bakımı, budama, ilk aralama bakımı, koruya tahvil, endüstriyel ve kültür bakımları yapıldı. Bu çalışmalar için geçen yıl 211 milyon 578 bin 750 lira harcandı.

Ormanların yetiştirilmesi ve devamlılığı için 389'u revize olmak üzere 600 plan düzenlendi, 32 bin 435 hektarda doğal gençleştirme ve 18 bin 798 hektarda yapay gençleştirme çalışması geçen yıl tamamlandı. Doğal ve yapay gençleştirme çalışmaları için toplam 216 milyon 152 bin 859 lira harcama yapıldı.

Ormanların rehabilitasyonu için de 129 bin 390 hektarlık alandaki çalışmalar kapsamında 81 milyon 941 bin 401 lira ödeme gerçekleştirildi.

Böylece söz konusu alanların bakımı, gençleştirilmesi ve rehabilitasyonu için 852 bin 838 hektarlık alanda yürütülen çalışmalara 509 milyon 673 bin 10 lira harcandı.

Yapılan çalışmalarla yangınlardan etkilenen alanlarda dikkat çekici dönüşüm gerçekleşti. Birçok bölgede ağaçlandırma, ekim ve dikim çalışmaları sonucu, yanan alanların tekrar yeşile dönüştüğü fotoğraf karelerine de yansıdı.